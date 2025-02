Ministerium sichert einfaches Verfahren für Mehrwertsteuer-Rückerstattungen für Rentner zu

Das Verfahren, mit dem Rentner die Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse und Molkereiprodukte beantragen können, wird „außerordentlich einfach“ sein, so das Wirtschaftsministerium am Montag in einer Erklärung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Wenige Tage nach der Ankündigung der geplanten Rabatte wies das Ministerium Kommentare der Nationalen Vereinigung der Buchhalter zu dieser Maßnahme zurück und bezeichnete sie als „billige politische Panikmache“. Das Ministerium erklärte, die Rentner würden eine Karte erhalten, mit der sie die Rabatte in Anspruch nehmen können und die sie automatisch zusammen mit ihren monatlichen Rentenzahlungen erhalten würden.