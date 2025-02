Szijjártó: „Wir werden alles tun, um zu verhindern, dass die kriegslüsternen Europäer das amerikanisch-russische Friedensabkommen vereiteln“

„Nach drei Jahren Krieg gibt es jetzt eine Chance auf Frieden, deshalb werden wir alles tun, um zu verhindern, dass Brüssel und die Kriegsbefürworter in Europa ein amerikanisch-russisches Abkommen vereiteln, das auf Frieden abzielt“, sagte der Außenminister am Montagmorgen auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó sagte im Vorfeld eines Ministertreffens in Brüssel, dass „wir die ganze Zeit die Position vertreten haben, dass nur ein amerikanisch-russisches Abkommen zu einem Ende des Krieges führen kann“. „Der amerikanische Präsident, der sich für den Frieden einsetzt, hat eine lang erwartete Wende herbeigeführt: Es wurden Verhandlungen über den Frieden und über die Regelung der amerikanisch-russischen Beziehungen aufgenommen“, fügte er hinzu. „Lassen Sie es uns klar sagen: Beide Ziele sind in unserem grundlegenden Interesse. Daher ist es auch in unserem grundlegenden Interesse, dass diese Gespräche erfolgreich sind. Deshalb finden wir die Aktionen der europäischen Liberalen, die den Krieg befürworten, um das Abkommen zu vereiteln, besorgniserregend“, sagte der Außenminister.

Mit Blick auf das bevorstehende Treffen der EU-Außenminister sagte Szijjártó: „Wir werden uns in die Augen sehen und es wird großen Druck geben, aber wir werden nicht nachgeben … drei Jahre lang haben wir dem Druck standgehalten, uns auf ihre Pro-Kriegs-Politik einzulassen, und jetzt werden wir standhalten“. „Wir werden nicht zustimmen, dass die Sanktionen gegen Personen ausgeweitet werden, wir werden nicht zustimmen, dass weitere zig Milliarden Euro für Waffen gezahlt werden und … wir werden nicht fragen, welche Sicherheitsgarantien die Ukraine braucht, sondern welche Garantien wir Ungarn brauchen werden.“ „Es wird ein harter Tag werden“, sagte Szijjártó.