Budapester Versammlung verabschiedet Resolution zur Entwicklung von Rákosrendezö

Die Budapester Stadtverordnetenversammlung hat am Mittwoch eine Resolution verabschiedet, in der erklärt wird, dass die Entwicklung des Rákosrendező-Gebietes eine „gemeinsame Angelegenheit“ der Ungarn ist und dass die Interessen der Budapester Bürger bei der Entwicklung an erster Stelle stehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der mit 21 Ja- und 10 Nein-Stimmen angenommenen Entschließung bekräftigt die Versammlung ihr Engagement für die Entwicklung von Rákosrendező gemäß den in früheren Entschließungen dargelegten Plänen. In der Entschließung wird eine Stadtentwicklungspolitik gefordert, die bezahlbaren Wohnraum und Lebensqualität gewährleistet. In der Zwischenzeit hat die Versammlung einen Vorschlag angenommen, in dem sie der Berufung des Budapester Regierungsbüros widerspricht, das darauf beharrt, dass der Haushaltsplan des Stadtrats für 2025 rechtswidrig sei, weil er von einem Solidaritätsbeitrag ausgeht, der niedriger ist als der vorgeschriebene Betrag.

Die Budapester Stadtverwaltung muss in diesem Jahr rund 89 Mrd. Forint (221,9 Mio. EUR) an Solidaritätsbeiträgen in den Zentralhaushalt einzahlen, im Haushaltsplan der Stadt sind jedoch nur 38 Mrd. Forint dafür vorgesehen. Der Haushalt geht davon aus, dass die Verpflichtung zur Zahlung von Solidaritätsbeiträgen, die über die der Stadt zustehenden Mittel hinausgeht, „rechtswidrig“ ist, bis ein Gerichtsurteil vorliegt, das auch Rechtsmittel zulässt, so der Vorschlag. Der Antrag wurde mit 21 Ja-Stimmen und 10 Nein-Stimmen angenommen. Die Versammlung nahm auch eine Resolution an, in der die vollständige Umweltsanierung des Gebiets des ehemaligen Gaswerks Obuda gefordert wird und das staatliche Energieunternehmen MVM aufgefordert wird, die notwendigen Arbeiten unverzüglich durchzuführen und die Regierung aufzufordern, die Maßnahmen im Zusammenhang mit seinem Eigentum umzusetzen. Der von Dávid Vitézy von der Partei Podmaniczky Mozgalom vorgelegte Entschließungsentwurf wurde mit 20 Ja- und 10 Nein-Stimmen angenommen.