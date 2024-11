Budapester Stadtverordnetenversammlung verabschiedet Paket zur Sicherstellung bezahlbaren Wohnraums

Die Budapester Stadtverordnetenversammlung hat am späten Mittwoch ein Paket von Vorschlägen angenommen, die darauf abzielen, die staatliche Unterstützung für die Wohnungsbauprogramme der Stadt zu sichern und die optimale Nutzung des vorhandenen Wohnungsbestands und anderer Immobilien zu fördern – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In seiner Einführung zu dem Paket sagte Bürgermeister Gergely Karácsony, die Wohnungskrise in Budapest erfordere Initiativen der Stadt und ihrer Bezirke, einen gezielten Einsatz von EU-Mitteln und eine aktivere Rolle der Zentralregierung. Im Rahmen des verabschiedeten Pakets wird die Regierung aufgefordert, unverzüglich Ausschreibungen für kommunale Wohnungsbauprogramme zu veröffentlichen, die aus den EU-Strukturfonds finanziert werden sollen. Das Gremium hat den Bürgermeister ermächtigt, vorzuschlagen, dass die Regierung den Kommunen Kapitalmittel sowie zinsverbilligte Darlehen zur Erhöhung des kommunalen Mietwohnungsbestands zur Verfügung stellen soll. Das Paket zielt auch darauf ab, Mittel aus dem Staatssäckel oder aus EU-Mitteln zu erhalten, um die kommunalen Zuschüsse für energiesparende Haussanierungen aufzustocken. Die Versammlung stimmte dem Standpunkt der Regierung zu, dass die Nutzung von Wohnungen in Budapest für den Tourismus eingeschränkt werden sollte, schlug jedoch vor, dass das zweijährige Moratorium der Regierung „auf ein gesetzliches Minimum“ verkürzt werden sollte.