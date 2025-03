Exporte und verbesserte Margen steigern das Ergebnis von ANY Security Printing

Der Nettogewinn von ANY Security Printing stieg im Jahr 2024 um 86 Prozent auf 7,9 Milliarden Forint, was auf den Verkauf von Pässen im Ausland und höhere Margen zurückzuführen ist, wie aus dem Ergebnisbericht hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Nettoumsatz stieg um 27 % auf 70,5 Mrd. HUF. Die Umsatzkosten stiegen nur um 21 % auf 45,8 Mrd. HUF, der Bruttogewinn um 40 % auf 24,7 Mrd. HUF. CEO Gábor Zsámboki sagte, dass der Export von Reisepässen der „Haupttreiber“ des Wachstums im Jahr 2024 war. Der Anteil der Exporte an den Einnahmen stieg von 55 Prozent im Jahr 2023 auf 56 Prozent. Afrika ist nach wie vor der wichtigste Exportmarkt für ANY, aber das Unternehmen liefert seine Produkte auch in 20 europäische Länder und hat auch Geschäftspartner in Asien und Südamerika. Der Vorstand von ANY wird die Zahlung einer Dividende von 450 HUF pro Aktie vorschlagen.