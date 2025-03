Kammerchef unterstreicht Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaftsentwicklung

Elek Nagy, der Leiter der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (MKIK), sagte, dass Unternehmen, die jetzt in Wissen investieren, in Zukunft davon profitieren werden, und wies bei einer Veranstaltung zum Jahresauftakt am Samstag auf die Rolle der Kammer bei der Unterstützung der wissensbasierten wirtschaftlichen Entwicklung hin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unter Berufung auf eine von der Denkfabrik Makronóm Intézet durchgeführte Umfrage sagte Nagy, dass die Konzentration auf Wissensinvestitionen und die Suche nach Exportmöglichkeiten die Markenzeichen vielversprechender Unternehmen seien. Diese Unternehmen verfügten über engagierte Mitarbeiter für Innovationen und pflegten enge Beziehungen zu Universitäten und Forschern, fügte er hinzu. Nagy sagte, dass die Herausforderung der begrenzten Ressourcen durch den Aufbau eines Ökosystems angegangen werden könnte, in dem die Rolle der Kammer darin bestünde, die Marktausbildung zu bewerten und die Lücken zu schließen. Er fügte hinzu, dass es eine gute Chance für die Zusammenarbeit zwischen der Kammer und der Regierung sei, die lokalen KMU dazu zu bringen, das Potenzial der künstlichen Intelligenz zu nutzen, und verwies auf ihre Partnerschaft bei der Umsetzung eines Kapitalelements des Demján-Sándor-Programms zur Vergrößerung von KMU. Nagy bezeichnete die Verwaltungs- und Steuerlast als das dringendste Problem für KMU.