Parlamentarier könnten im Juni über den Haushalt 2026 abstimmen

Die Abgeordneten könnten um den 15. Juni herum über den Haushaltsentwurf der Regierung für 2026 abstimmen, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy in einem Video, das am Montag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy sagte, dass der Gesetzesentwurf um den 20. April dem Finanzrat zur Bewertung vorgelegt werden würde. Er fügte hinzu, dass der Entwurf ein Haushaltsdefizit von 3,5 Prozent des BIP anstrebe. Nagy sagte, der Haushalt 2026 rechne mit der Fortführung des regulierten Preissystems für Haushalte, dem jährlichen Rentnerbonus, der Einkommensteuerbefreiung für Mütter von drei Kindern und Mütter von zwei Kindern unter 40 Jahren sowie mit einem Mehrwertsteuernachlass auf einige Grundnahrungsmittel für Rentner.