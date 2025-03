Gewinn von Duna House steigt 2024 um 18 Prozent

Der Nettogewinn des börsennotierten Immobilienmaklers Duna House stieg im Jahr 2024 um 18 Prozent auf 2,9 Milliarden Forint, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Nettoumsatzerlöse kletterten um 21 Prozent auf 39,6 Milliarden Forint. In Ungarn erzielte Duna House bei einem Umsatz von 7,5 Mrd. HUF einen Gewinn nach Steuern von 0,9 Mrd. HUF. In Polen wurde bei einem Umsatz von 10,8 Mrd. HUF ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. In Italien erreichte der Gewinn 1,4 Milliarden HUF bei einem Umsatz von 21,1 Milliarden HUF. Der Gewinn pro Aktie lag bei 61 HUF. Duna House stellte fest, dass das Unternehmen seine Gewinnziele für das gesamte Jahr übertroffen hat. Der Vorstand plant, der für den 30. April anberaumten Jahreshauptversammlung die Zahlung einer Dividende von 43,6 HUF pro Aktie vorzuschlagen. Die Prognosen für 2025 sehen einen reinen Kerngewinn nach Steuern von 2,9 bis 3,6 Milliarden HUF vor, gegenüber 2,4 Milliarden HUF im Jahr 2024.