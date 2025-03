Markom-Team erweitert Aktivitäten mit 3D-Druck

Die Markom-Team Kft. hat nach einer Investition von 178 Mio. Forint ihr Tätigkeitsfeld um den 3D-Druck erweitert, teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Investition wurde durch 125 Millionen Forint an bedingter Unterstützung aus dem Széchenyi Plusz Programm unterstützt. Markom-Team will mit der neuen Kapazität Prototypen und Teile herstellen. Das Unternehmen bietet seinen Partnern auch Dienstleistungen in den Bereichen Veranstaltungsorganisation, Marketing, Augmented Reality und Webentwicklung an. Laut öffentlichen Aufzeichnungen erzielte das Unternehmen im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von 1,3 Mrd. HUF.