Frontalit weiht vom Demján-Sándor-Programm geförderte Investition ein

Der Möbelhersteller Frontalit Kft. hat am Donnerstag eine Investition in Höhe von 349 Millionen HUF eingeweiht, die durch das Demján-Sándor-Programm zur Förderung lokaler KMU unterstützt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Frontalit kaufte Ausrüstung und Fahrzeuge und organisierte ein Schulungsprogramm für Mitarbeiter an seinem Standort in Vásárosnamény (Ostungarn). Die Hälfte der Projektkosten wurde durch ein Förderprogramm des Demján-Sándor-Programms gedeckt. László Hunyadi, stellvertretender Staatssekretär für KMU-Entwicklung, sagte, dass mehr als 1.400 Unternehmen im Rahmen des Förderprogramms über 100 Mrd. HUF erhalten hätten. Er fügte hinzu, dass im Rahmen des Demjan-Sandor-Programms insgesamt 1.800 Mrd. HUF in die Wirtschaft fließen würden. Laut öffentlichen Aufzeichnungen erzielte Frontalit im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 4,3 Mrd. HUF.