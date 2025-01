Belotti Kft. hat eine Fabrikhalle in Szekszárd gebaut

Die Belotti Kft., ein Unternehmen in Szekszárd, das sich hauptsächlich mit der Herstellung von Industriefußböden beschäftigt, hat eine neue Produktionshalle gebaut und eine neue Produktionslinie für die Serienproduktion von innovativen Produkten installiert – teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Investition in Höhe von 320 Millionen Forint wurde mit einer 50-prozentigen Unterstützung aus dem Operationellen Programm für wirtschaftliche Entwicklung und Innovation realisiert, teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit. Im Rahmen der Entwicklung wurde eine 1.257 Quadratmeter große Halle gebaut, und unter anderem wurden eine Blechschneide- und Kantenbiegemaschine, ein Schweißtisch, Schweißmaschinen und eine Polierkabine angeschafft. Auf der Produktionslinie wird ein vom Unternehmen entwickeltes Schwellenelement für Industrietore hergestellt, das den Wärmeverlust im Untergrund deutlich reduziert. Von dem 3 Meter langen Schwellenelement können in zwei Schichten 10 Stück pro Tag produziert werden, heißt es weiter. Das 1994 gegründete Unternehmen, das 38 Mitarbeiter beschäftigt, erzielte 2023 einen Nettoumsatz von 1,4 Milliarden Forint und einen Gewinn nach Steuern von 153 Millionen Forint. Der Nettoumsatz im Jahr 2024 betrage 1 Milliarde 20 Millionen Forint. Es wird erwartet, dass das neue Produkt im ersten Jahr ein Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent generiert, das sich von Jahr zu Jahr steigern soll.