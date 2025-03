Wunderbar-Festival vom 31. März bis 5. April 2025 in Ungarn

Zum vierten Mal findet im Jahr 2025 das Wunderbar-Festival in Ungarn statt, das erneut die Vielfalt und Bedeutung der deutschen Sprache in den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Bildung ins Rampenlicht stellt. Unter dem Motto „Deutsch. Eine Sprache – viele Geschichten.“ wird das Festival vom 31. März bis 5. April eine Vielzahl von Veranstaltungen bieten, die die Vielseitigkeit und die kulturellen Aspekte der deutschen Sprache widerspiegeln.

In diesem Jahr beteiligen sich rund 190 Institutionen aus ganz Ungarn, die mit mehr als 220 Programmpunkten aufwarten. Von diesen sind über 100 öffentliche Veranstaltungen, die allen Interessierten offenstehen und eine breite Zielgruppe ansprechen – von Kindern, Schülern über Studierende bis hin zu Erwachsenen und Senioren. Das Festival umfasst nicht nur Kinderprogramme in Bibliotheken, Abenteuerprogramme an Universitäten, Besuche deutschsprachiger Institutionen, Führungen in deutscher Sprache in Städten von Ungarn, sondern auch interaktive Formate, Ausstellungen, Theateraufführungen, die den kulturellen Reichtum der deutschsprachigen Welt in Ungarn widerspiegeln. Über den kulturellen Bereich hinaus eröffnet die Sprache Deutsch auch viele mögliche Karrierewege. Von der Literaturlesung über Filmvorführungen bis hin zu Workshops und Podiumsdiskussionen bietet das Festival zahlreiche Möglichkeiten, die deutsche Sprache aus unterschiedlichen Perspektiven zu erleben und zu entdecken. Landesweit überrascht die Spaziergänger an ca. 30 Orten ein Flashmob, mit dem die Teilnehmenden auf die Wichtigkeit der deutschen Sprache aufmerksam machen.

Eröffnung des Festivals:

Die Auftaktveranstaltung des Wunderbar-Festivals findet am 1. April in Kooperation mit der Szabó-Ervin-Bibliothek in Budapest statt. Diese Veranstaltung ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit dem Festival vertraut zu machen und mehr über die Bedeutung des Lesens, egal ob in der Muttersprache oder Fremdsprache zu erfahren. Das Programm umfasst eine Einführung in das Festival, sowie interessante Diskussionsrunden zum Thema: Was und wie liest die Jugend heute.

Partnerschaften und Unterstützung:

Das Wunderbar-Festival wird von zahlreichen Partnern unterstützt, darunter die deutsche, österreichische und schweizerische Botschaft mit ihren Kulturmittlerinstitutionen. Die Veranstaltungen des Festivals finden in über 200 Städten und Gemeinden in ganz Ungarn statt. Die Vielfalt der Programmpunkte wird sicherstellen, dass für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas dabei ist – sei es für Sprachbegeisterte, Kulturinteressierte oder einfach für alle, die sich für die deutschsprachige Welt und ihre Geschichten begeistern können.

Kontakt für weitere Informationen:

E-Mail: info@wunderbarfesztival.hu

Website: www.wunderbarfesztival.hu