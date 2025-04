Regierung kündigt 40-Milliarden-HUF-Programm zur Förderung der Biogaserzeugung an

Ein Staatssekretär des Energieministeriums kündigte am Donnerstag auf einer Konferenz in Miskolc (Nordostungarn) ein 40-Milliarden-HUF-Programm der Regierung zur Förderung der Biogasproduktion an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Programm mit einer Förderintensität von bis zu 60 % zielt darauf ab, die lokale Produktion von Biogas und Biomethan von derzeit 200 Mio. Kubikmetern zu verdoppeln, sagte Gábor Czepek. Anträge können ab Juni oder Juli eingereicht werden, fügte er hinzu.