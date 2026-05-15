MOL erweitert Biomethan-Kapazität in Biogasanlage

MOL wird bis Jahresende die Biomethan-Kapazität seiner Biogasanlage in Szarvas (Südostungarn) erweitern, teilte das Öl- und Gasunternehmen in einer Pressemitteilung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Biomethananlage – die erste von MOL und die dritte in Ungarn – wird eine Jahreskapazität von 7 Millionen Kubikmetern haben. MOL erwarb die Biogasanlage in Szarvas im Jahr 2023 als Teil seiner Strategie, in neue, kohlenstoffarme Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zu investieren. Sie kann jährlich fast 12 Millionen Kubikmeter Biogas produzieren und verfügt über eine Spitzenleistung von rund 4 MW.