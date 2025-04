Ungarn verstärkt seine Anstrengungen zur Eindämmung der Maul- und Klauenseuche

Ungarn führt neue Beschränkungen und Maßnahmen ein, um die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche einzudämmen. Dies erklärte Landwirtschaftsminister István Nagy in einer Videobotschaft, die am Donnerstag in den sozialen Medien veröffentlicht wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy kündigte ein Verbot für den Transport von Paarhufern aus dem Ausland durch das Komitat Györ-Moson-Sopron im Westen des Landes an. Er fügte hinzu, dass die Desinfektionsstationen verstärkt und Desinfektionsmittel für kleine Betriebe kostenlos zur Verfügung gestellt würden. Er sagte, dass alle Vieh- und Tierausstellungen in der Region abgesagt würden, einschließlich einer internationalen Hundeausstellung in Komárom. Nagy sagte, die Seuche sei in vier Betrieben festgestellt worden, die abgeriegelt worden seien. Der dortige Viehbestand werde vernichtet, fügte er hinzu.