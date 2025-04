Regierung erwartet von Telekommunikationsanbietern, dass sie die Preise nicht weiter erhöhen

Die Gebühren für Telekommunikationsdienste seien unannehmbar hoch, daher erwarte die Regierung von den Dienstleistern, dass sie die Preise drosseln, sagte Wirtschaftsminister Márton Nagy in einer am Freitag auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Gebühren für Internet, Fernsehen und Mobiltelefonie seien in den ersten beiden Monaten des Jahres um fast 16 Prozent gestiegen, sagte der Minister. Das ist ziemlich happig, fügte er hinzu. Die Anbieter werden die Preise ab April weiter erhöhen, was inakzeptabel sei, so Nagy. Die Regierung wünscht sich eine freiwillige Preisbegrenzung, damit die Preise nicht weiter steigen. „Wir glauben, dass diese Telekommunikationspreise selbst im internationalen Vergleich hoch sind. Die Anbieter haben eine Woche Zeit, um sich bei uns zu melden – das ist von Montag bis Dienstag – und uns ihre Zusagen zu machen“, sagte der Minister. Auf die Frage, ob im April eine Entscheidung über eine Preissenkung getroffen werden könne, sagte Nagy, die Regierung werde entscheiden, ob die von den Marktteilnehmern gemachten Zusagen akzeptabel seien oder ob sie auf eine Marktregulierung zurückgreifen werde.