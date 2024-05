Nagy: Kraftstoffpreise auf den Durchschnitt der Nachbarländer gesenkt

Laut Wirtschaftsminister Márton Nagy werden die am Mittwoch angekündigten Preissenkungen für Kraftstoffe die ungarischen Preise an der Zapfsäule auf den Durchschnitt der Nachbarländer senken. Im Anschluss an eine Kabinettssitzung sagte Nagy vor Journalisten, die Kraftstoffunternehmen hätten in den letzten Wochen die Preise auf Wunsch der Regierung angepasst – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Er bekräftigte, dass die Regierung beschlossen habe, den Durchschnittspreis der Kraftstoffpreise in den Nachbarländern und nicht für die gesamte Region als Vergleichsmaßstab zu verwenden. Ab Freitag werden die lokalen Benzinpreise auf etwa 616 Forint pro Liter fallen, was einem Rückgang von 34 Forint gegenüber dem Höchststand im April entspricht, während die Dieselpreise auf etwa 607 Forint pro Liter fallen werden, was einem Rückgang von 54 Forint gegenüber dem Höchststand im Februar entspricht.

Nagy verwies auf die Aufforderung der Regierung an die lokalen Kraftstoffunternehmen vor zwei Wochen, entweder die Preise an den Zapfsäulen auf den regionalen Durchschnitt zu senken oder mit staatlichen Eingriffen zu rechnen. Er sagte, die Regierung erwarte, dass die Kraftstoffunternehmen die Preise auch in Zukunft auf dem Niveau des Durchschnitts in den Nachbarländern halten werden. Die Regierung werde die Situation alle zwei Wochen überprüfen, fügte er hinzu. Er würdigte die Kooperation der Unternehmen und ihre freiwillige Erfüllung der Regierungsaufforderung und fügte hinzu, dass sie die Senkung in ihre Gewinnspannen einfließen lassen könnten.