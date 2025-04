Waberer’s will Gewinn und Umsatz bis 2031 verdoppeln

Das börsennotierte ungarische Speditionsunternehmen Waberer’s plant in seiner überarbeiteten mittelfristigen Strategie eine Verdoppelung von Umsatz, EBIT und EBITDA bis 2031, sagte CEO Zsolt Barna am Freitag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Strategie sieht vor, dass sich die Waberer’s Gruppe bis 2027 zum führenden komplexen Logistikdienstleister in der CEE-Region entwickelt, unterstützt durch ein diversifiziertes Portfolio und ein stetiges und ausgewogenes Wachstum, so Barna. Bis 2031 soll der konsolidierte Umsatz um 124 Prozent auf 1,7 Mrd. EUR steigen, das EBITDA um 120 Prozent auf 220 Mio. EUR und das EBIT um 124 Prozent auf 101 Mio. EUR. Zum Anstieg des Betriebsergebnisses um 57 Mio. EUR werden in den nächsten sechs Jahren die Integration der Versicherungsaktivitäten mit 19 Mio. EUR und das Logistikgeschäft mit 38 Mio. HUF beitragen. Zwischen 2025 und 2030 will Waberer’s 400 Mio. EUR für Investitionen ausgeben, so der CEO.

In diesem Jahr soll der Umsatz um 30 % auf fast 1 Mrd. EUR und das EBIT um 10 % auf 50 Mio. EUR steigen, so der stellvertretende CEO von Waberer’s International Szabolcs Tóth. Waberer’s plant den Aufbau eines landesweiten Logistiknetzes und die Erweiterung der Lagerkapazität um 100.000 Quadratmeter bis 2030 mit einer Investition von 200 bis 250 Mio. EUR. Das Unternehmen rechnet mit der Fertigstellung eines 20.000 m² großen Lagers in Debrecen (Ostungarn) im ersten Quartal 2026. Tóth zufolge verwaltet das Unternehmen derzeit 250.000 Quadratmeter moderne Lagerfläche und verfügt damit über die größte Logistikkapazität in der Region.