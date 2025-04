Kreditgeber entsprechen der Aufforderung zur Senkung der Gebühren für Privatkonten

Die ungarischen Kreditinstitute haben erklärt, dass sie einer Aufforderung des Wirtschaftsministeriums zur Senkung der Gebühren für Privatkundenkonten nachkommen werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die MBH Bank, der Zweitplatzierte auf dem lokalen Bankenmarkt, erklärte, sie werde ihre Gebühren für Privatkonten und Bankkarten um rund 1,5 Mrd. HUF senken, was der inflationsbedingten Erhöhung zum 30. April entspricht, und versprach, diese Gebühren bis zum 30. Juni 2026 einzufrieren. Die MBH Bank hat über 2 Millionen Privatkunden. Die K&H Bank erklärte, dass sie im Rahmen einer Werbeaktion bis zum 30. Juni 2026 auf eine inflationsbedingte Erhöhung der Gebühren für Privatkundenkonten verzichten wird, die seit dem 1. April in Kraft ist. Die Gebühren werden im Rahmen der Aktion auf dem Niveau von Anfang 2025 liegen, fügte sie hinzu. Die UniCredit Bank erklärte, sie werde die am 1. März eingeführten Gebührenerhöhungen für Privatkonten und Bankkarten rückgängig machen und die Gebühren bis Ende Juni 2026 unverändert lassen. Die Erste Bank Hungary verpflichtete sich, die Gebühren für Privatkundenkonten und Bankkarten bis zum 30. Juni 2026 nicht zu erhöhen. Der Kreditgeber wies darauf hin, dass er diese Gebühren im Jahr 2025 nicht angehoben hatte. Die Raiffeisen Bank kündigte an, die Gebühren für Privatkundenkonten im selben Ausmaß zu senken wie die inflationsbedingte Erhöhung für 2025. Die CIB Bank erklärte, sie werde ihren Privatkunden eine inflationsbedingte Gebührenerhöhung erstatten und ihre Gebühren bis zum 30. Juni 2026 unverändert lassen.

Die OTP Bank, Ungarns größter kommerzieller Kreditgeber, erklärte sich nach Gesprächen zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem ungarischen Bankenverband bereit, die Gebühren für Privatkundenkonten und Bankkarten bis zum 30. Juni 2026 einzufrieren. Der Kreditgeber erklärte, er werde inflationsbedingten Gebührenerhöhungen für Privatkunden, die am 1. März eingeführt wurden, durch die Verlängerung von Rabatten im Wert von mehreren Milliarden Forint entgegenwirken und die Bankkosten in den zwölf Monaten ab dem 1. Mai um fast 2 Mrd. Forint senken.