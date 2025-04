Saisonbedingter Rückgang der Gästeübernachtungen im März

Die Gästeübernachtungen in gewerblichen und privaten Beherbergungsbetrieben in Ungarn sind im März aufgrund von saisonalen Effekten um 5,9 % auf 2.665.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen, wie aus den am Dienstag veröffentlichten Daten des Zentralen Statistikamtes (KSH) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Basiszeitraum gab es zwei lange Wochenenden, nämlich Ostern und den Nationalfeiertag am 15. März, aber keines im März 2025. Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden sank um 13,1 % auf 1.164.000, während die Zahl der Gästeübernachtungen von ausländischen Besuchern um 0,7 % auf 1.502.000 anstieg. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe, zu denen Hotels, Pensionen, Campingplätze, Resorts und Herbergen gehören, stiegen um 6,2 % auf 69,1 Mrd. HUF. Insgesamt beherbergten im März 20.797 touristische Unterkünfte Gäste, darunter 18.618 Privatunterkünfte und sonstige Unterkünfte.

Im Zeitraum Januar-März stieg die Zahl der Gästeübernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 % auf 7.252.000. Die Zahl der Übernachtungen von inländischen Reisenden sank um 5,6 % auf 3.170.000, während die Zahl der Übernachtungen ausländischer Besucher um 6,9 % auf 4.083.000 anstieg. In einem Kommentar zu den neuen Daten wies das Ministerium für Nationale Wirtschaft auf die Auswirkungen des für die Jahreszeit untypischen kalten und regnerischen Wetters im März auf den Tourismus hin. Es wies darauf hin, dass 36,2 Milliarden Forint der kommerziellen Beherbergungseinnahmen im März an anderen Orten als in der Hauptstadt registriert wurden.