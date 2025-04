Karácsony: Budapest und Regierung einigen sich auf Subventionen für die Theater der Stadt

Die Stadt Budapest hat sich mit der Regierung auf eine finanzielle Unterstützung für die Theater der Hauptstadt geeinigt, sagte Gergely Karácsony, der Bürgermeister der Stadt, am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Die Theater in der Hauptstadt können aufatmen: Die festen Unternehmen sind nun sicher und die Unterstützung für die unabhängigen Theater wird sich mehr als verdoppeln“, so der Bürgermeister auf Facebook. Er fügte hinzu, dass der Verband der unabhängigen Theater (FESZ) die staatliche Unterstützung weiterhin auf seine Mitglieder verteilen wird. Die staatliche Unterstützung zusätzlich zu dem Beitrag der Stadt in Höhe von 150 Millionen Forint (370.000 EUR) würde für die unabhängigen Theater ausreichen, „um zu überleben“, sagte er und fügte hinzu, dass die Vereinbarung von der Stadtverordnetenversammlung genehmigt werden müsse.