György Bakondi: Die Menschenschmugglerbanden sind zurück

Während im vergangenen Jahr bis Mitte Mai 970 Grenzgänger an der ungarisch-serbischen Grenze aufgegriffen wurden, waren es in diesem Jahr bisher 5.400. Der Unterschied in der Größenordnung zeige, dass die Menschenschmugglerbanden zurückgekehrt seien, sagte der Chefberater des Ministerpräsidenten für Innere Sicherheit am Mittwoch dem Nachrichtensender M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



György Bakondi erinnerte daran, dass sich im letzten und vorletzten Jahr „eine unhaltbare Situation in der Grenzregion“ entwickelt habe, da es fast täglich zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen Schleuserbanden gekommen sei und die Bevölkerung zunehmend unter Beschuss geraten sei. Er fügte hinzu, dass die serbischen und ungarischen Polizeikräfte damals in Zusammenarbeit die Menschenschmugglerbanden aus dem Grenzgebiet vertrieben und „eine aktive Kontrolltätigkeit in größerem Umfang aufgenommen“ hätten. Infolgedessen hätten sich die illegalen Einwanderer im vergangenen Jahr nach Bosnien-Herzegowina verlagert, und die Überlastung der ungarischen Grenzregion habe sich deutlich verringert. In diesem Jahr, so der Chefberater, haben sich die Dinge geändert, da afghanische kriminelle Banden den Preis für den Menschenschmuggel erhöht haben, was zum Auftauchen von marokkanischen und syrischen kriminellen Gruppen an der Grenze geführt hat, die die Arbeit billiger übernehmen. György Bakondi warnte davor, dass es früher oder später wieder zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen afghanischen Banden und Banden anderer Nationalitäten kommen könnte. Die Balkanroute ist eine aktive Route mit vielen Ankünften auf den griechischen Inseln. Kürzlich kamen an einem Tag mehr als 380 Menschen mit einem Boot aus Libyen auf einer griechischen Insel an, stellte er fest.