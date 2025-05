Eine ungarische Oppositionspartei hat sich aktiv an einer Operation des ukrainischen Geheimdienstes beteiligt, was zum ersten Mal seit Menschengedenken der Fall ist, so Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Video, das er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Video, das nach einer Sitzung des Verteidigungsrates aufgenommen wurde, sagte Orbán, er habe die Sitzung des Rates einberufen, weil „Ungarn in den letzten Tagen Ziel eines beispiellosen Geheimdienstangriffs war“. „Die koordinierte Verleumdungskampagne wurde von der Ukraine gegen Ungarn gestartet, um unser EU-Beitrittsvotum unmöglich zu machen“, fügte er hinzu. Der Ministerpräsident sagte, dass die Sitzung des Verteidigungsrates auch ergeben habe, dass „die Ukrainer ihre Kontakte zu Ungarn wieder aufgenommen haben, um die Operation durchzuführen, und mit Hilfe einer ungarischen Partei einen Angriff auf die ungarischen Verteidigungskräfte gestartet haben“. „Das bedeutet, dass eine ungarische Oppositionspartei aktiv an einer ukrainischen Geheimdienstoperation teilgenommen hat, was seit Menschengedenken nicht mehr vorgekommen ist“, so der Ministerpräsident.

Orbán fügte hinzu, dass „wir damit rechnen müssen, dass noch vor dem Ende der Meinungsumfrage weitere Geheimdienstaktionen durchgeführt werden, und die ungarischen Dienste sind darauf vorbereitet“. „Wir werden die Meinungsumfrage durchführen, denn weder Brüssel noch Kiew können über die Köpfe der Ungarn hinweg Entscheidungen treffen“, so der Ministerpräsident.