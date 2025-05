Ein Mann wurde im Komitat Veszprém erstochen

Im Kreis Pápa des Komitats Veszprém wurde am Samstag ein Mann erstochen, teilte die Polizeidirektion des Komitats Veszprém auf police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Demnach griff ein 51-jähriger Mann am Samstagmorgen in einem Einfamilienhaus seinen Freund mit einem Messer an, das 30-jährige Opfer starb auf der Stelle. Der Täter verletzte auch eine Frau mittleren Alters, die ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Messerstecher wurde von der Polizei verhaftet und wegen Totschlags angeklagt.