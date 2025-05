Die ungarischen Haushalte würden das Doppelte für Strom und mehr als das Dreifache für Gas zahlen, wenn „die ukrainische Energiebedrohung“ die Oberhand gewinnen würde, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag in einem Video-Posting auf Facebook und fügte hinzu: „Wir werden das verhindern: „Wir werden verhindern, dass dies geschieht!“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Haushalte würden dann 14.000 Forint (35 Euro) statt 7.000 Forint für Strom und 54.000 Forint statt 16.000 Forint für Gas zahlen, so Orbán, der eine „außerordentliche Sitzung“ zur Erörterung wirtschaftlicher Fragen einberufen hat. Er wies darauf hin, dass Brüssel „die Gas- und Öllieferungen aus Russland stoppen“ wolle und dass die EU es vorziehe, den Ukrainern zu helfen, selbst auf Kosten der „Zerstörung ungarischer und europäischer Familien“. Ungarn werde mit einer Rechnung von 800 Milliarden Forint konfrontiert, was dem Betrag entspreche, den die Regierung für die Subventionierung der Versorgungsleistungen der Haushalte aufwenden müsse. Die Haushalte würden die Auswirkungen ab September auch ohne staatliches Eingreifen zu spüren bekommen. Orbán sagte, die Regierung müsse die EU daran hindern, eine solch ruinöse Entscheidung zu treffen. „Dies ist nur möglich, wenn Sie sie unterstützen“, sagte er und forderte die Ungarn auf, an der Abstimmung über den EU-Beitritt der Ukraine (Voks 2025) teilzunehmen.