Ein Mann tötete seine ehemalige Lebensgefährtin in Bácsalmás

Ein Mann tötete seine ehemalige Lebensgefährtin und stach auch auf seinen Sohn ein, bevor er sich selbst das Leben nahm, teilte die Polizeibehörde des Komitats Bács-Kiskun am Dienstag auf der Website police.hu mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Dort hieß es, dass die Frau am Dienstagnachmittag mit ihrem minderjährigen Kind auf einer Straße in Bácsalmás spazieren ging, während ihr ehemaliger Lebensgefährte, der Vater des Kindes, sich in einem Gebüsch versteckt hielt. Als die Opfer sich ihm näherten, kam der Mann aus seinem Versteck hervor, erstach die Frau und verletzte seinen Sohn und nahm sich anschließend selbst das Leben. Die Polizei teilte mit, dass die Frau an den Folgen des Angriffs starb und der Junge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizeibehörde des Komitats Bács-Kiskun hat wegen Mordes ein Strafverfahren eingeleitet, die Datenerhebung ist noch im Gange.