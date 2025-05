Asien als Reiseziel – diese Destinationen sollte jeder einmal gesehen haben

Als größter Kontinent der Welt überrascht es nicht, dass Asien eine Vielzahl an schönen Reisezielen zu bieten hat. Allerdings ist nicht jede Metropole gleich, und welche Destination letztendlich die beste ist, hängt immer von den persönlichen Wünschen ab. Im Folgenden möchten wir uns einige Reiseziele anschauen, die jeder Mensch einmal erlebt haben sollte.

Tokio

Tokio ist die Hauptstadt von Japan und zugleich das kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Damit fehlt es wahrlich nicht an Attraktionen. Wer die einzigartige Kultur Japans erleben möchte, kann unter anderem historische Tempel, luxuriöse Kaufhäuser, schmackhafte Restaurants und vieles mehr entdecken. Die wohl größte Besonderheit ist, wie geschickt Tokio die moderne und traditionelle Kultur des Landes vereint.

Bangkok

Wie Tokio ist auch Bangkok eine Hauptstadt – die vom wunderschönen Reiseland Thailand. Zugegebenermaßen müssen Besucher bei Bangkok auf einige der typischen Vorzüge des Landes verzichten, darunter schöne Strände und unberührte Natur. Unabhängig davon ist die Millionenstadt eine Must-see-Destination. Abgesehen von imposanten kulturellen Attraktionen – wie dem gigantisch liegenden Buddha im Tempel Wat Pho – hat die Stadt auch freundliche Einheimische, exotische Restaurants und ein unvergessliches Nachtleben zu bieten.

Macau

Die einstige portugiesische Kolonie Macau gehört inzwischen zu China. Das hat jedoch nichts an ihrem Flair geändert. Ganz im Gegenteil: Macau ist nach wie vor das asiatische Pendant zu Las Vegas, aber im Gegensatz zu früher handelt es sich mittlerweile um eine beliebte touristische Destination. Die zahlreichen Casinos in Macau bieten zum einen Slot-Spiele, Tischspiele und Shows an, zum anderen sind sie architektonisch anspruchsvolle Gebäude, die sowohl als Entertainment-Komplexe als auch als Hotels dienen. Ein weiterer Pluspunkt von Macau ist seine Nähe zu Hongkong. Allein die ikonische Skyline von Hongkong ist bereits Grund genug für einen Besuch.

Bali

Gerade für junge Menschen steht ein Urlaub auf Bali häufig ganz oben auf der Wunschliste. Das ist mehr als verständlich, denn die Insel inmitten des Indischen Ozeans ist bis heute ein erschwingliches Reiseziel. Im Grunde kann jeder – insbesondere außerhalb der touristischen Hotspots – mit wenig Geld eine kleine Villa direkt am Strand mieten, wie ein König speisen und hat am Ende immer noch genug Budget für Aktivitäten übrig. An spannenden Aktivitäten fehlt es dabei keineswegs. Auf Bali kann man beispielsweise gut Wassersport betreiben – Schnorcheln, Surfen und Tauchen sind nur einige der verfügbaren Optionen.

Shanghai

Viele von uns haben China als Reiseziel gar nicht auf dem Schirm. Doch das ist schade, denn wie Japan bietet das Land einen spannenden Mix aus Tradition und Moderne. Eine der interessantesten Metropolen ist die Hafenstadt Shanghai. Obwohl Shanghai wie der Rest von China zunächst einen gewissen Kulturschock hervorrufen kann, ist der internationale Einfluss doch stark spürbar. Als wirtschaftliches Zentrum des Landes mangelt es nicht an Annehmlichkeiten für jedes Budget. Weder in kulinarischer noch in kultureller Hinsicht werden Touristen irgendetwas missen.

Mumbai

An Gründen für eine Reise nach Mumbai fehlt es wahrlich nicht. Die indische Metropole, die auch unter dem Namen Bombay bekannt ist, gehört zu den turbulentesten Städten der Welt. Neben verschiedenen Must-see-Sehenswürdigkeiten aus der Kolonialzeit hat Mumbai auch farbenfrohe Märkte, kulinarische Erlebnisse und ein pulsierendes Nachtleben zu bieten. Nicht zuletzt ist Mumbai die Heimat von Bollywood. Das macht die Stadt zu einem absoluten Muss für Filmenthusiasten.

Kathmandu

Nepal ist ein Reiseziel, das im Laufe der letzten Jahre stark an Popularität hinzugewonnen hat und Touristen aus allen Teilen der Welt anzieht. Einer der Gründe dafür ist Kathmandu. Die Hauptstadt und zugleich größte Stadt des Landes ist ein Zeugnis der reichen Geschichte Nepals. An jeder Ecke warten Pagoden, Paläste und Tempel. Das macht Kathmandu zu einer der besten Destinationen für Liebhaber historischer Architektur.