Die historische Seite des Balatons

Westeuropas größter Binnensee, der Balaton in Ungarn, gehört zu den beliebtesten Reisezielen des Kontinents. Aus ganz Europa reisen Jahr für Jahr Millionen Touristen zu dem länglichen Plattensee. Vor allem im Sommer ist der Balaton ein gefragter Urlaubsort. Das Besondere an dem Süßwassersee ist seine einzigartige Kulisse.

Das flache Südufer ist von einem mehre hundert Meter breiten Schilfgürtel umgeben, im Norden bieten die Weinberge des Badacsony ein traumhaftes Panorama und all das in einem tollen, historischen Ambiente. Wir schauen, welche Sehenswürdigkeiten während eines Urlaubs am Balaton auf jeden Fall besucht werden sollten.

Tourismus wird großgeschrieben

Der Balaton und seine Umgebung zählen mit über vier Millionen Übernachtungen pro Jahr zu den besucherstärksten Regionen des Landes. Klar, dass es hier auch eine Menge touristischer Angebote gibt. Hotels, Restaurants und Diskotheken finden sich rund um den Plattensee, vor allem aber im Süden. Wenn es um den Balaton geht, darf der Strand natürlich nicht fehlen. Denkt man allgemein an Strände, so kommen einem sicherlich zuerst Szenen aus Filmen wie Baywatch mit Rettungsboten und -schwimmern in den Sinn. Oder aber das Spielen von Beachvolleyball, Surfen und Trinken von Cocktails, wie im Slotgame „Sunset Beach” dargestellt, das im William Hill Casino deutsch gepielt werden kann. Hier geht es darum, die richtigen Symbole in eine Reihenfolge zu bringen. Diese Dinge können Sie natürlich auch am Strand am Balaton erleben. Legendär sind beispielsweise die zahlreichen Bars und Diskotheken am Goldstrand. Aber auch sportliche Aktivitäten kommen beim Surfen und Beachvolleyball nicht zu kurz. Wer im Urlaub hingegen „etwas sehen“ will, kann auch die wunderbare Umgebung des Balatons besuchen.

Prachtvolle Barockschlösser sehen

Keszthely ist ein kleines Städtchen am nordwestlichen Ufer des Balatons. Insbesondere das historische Stadtschloss und die Bibliothek im Stile des Barock zählen zu den Sehenswürdigkeiten. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut, erinnern die prachtvollen Verzierungen an die österreich-ungarische Kaiserzeit. Passend zur prachtvollen Kulisse finden hier im Sommer verschiedene Konzerte und kulturelle Veranstaltungen statt. Trotz einer Größe von über 100 Räumen ist es zwar nicht das größte Schloss Ungarns, allerdings gehört es zweifelsfrei zu den schönsten Barockschlössern seiner Zeit. Bei TripAdvisor finden Sie Erfahrungsberichte anderer Besucher. Auch den ausufernden Schlossgarten sollten man sich nicht nicht entgehen lassen. So kommt sich jeder Besucher und jede Besucherin wahrlich königlich vor.

Die heimische Kultur auf dem Markt erleben

Neben seiner Barockkultur ist der Balaton und die Region auch für die zahlreichen Märkte bekannt. Ein wahrer Klassiker unter diesen ist der Fonyod, auch „Pullovermarkt“ genannt. Dieser findet immer mittwochs und samstags in dem gleichnamigen Örtchen am Südufer des Sees statt. Hier treffen Einheimische und Touristen aufeinander, was dem Ganzen einen besonderen Charme verleiht. Neben traditionellen, ungarischen Köstlichkeiten wie Wurst und Salami finden Sie hier auch Kunst und Antiquitäten. Somit stellt der Markt eine echte Attraktion für seine Besucher dar.

Die Kraft der Heilquellen

Der Balaton und die nähere Umgebung ist auch für seine Thermen mit Heilkräften bekannt. Nördlich des Sees befindet sich die kleine Ortschaft Tapolca, welche für ihre Höhlen- und Höhlensees berühmt wurde. Die kühle, feuchte Luft soll insbesondere bei Erkrankungen der Atemwege hilfreich sein. Das weitläufige Höhlensystem und der dazugehörige Höhlensee wurden erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt und haben sich seitdem zu einer wahren Touristenattraktion entwickelt. Deshalb nennt FitReisen Ungarn auch das „Land der 1000 Thermen“.

Die historische Altstadt von Tihany

Tihany ist eine Halbinsel am Nordufer des Balatons. Wahrzeichen dieser Halbinsel ist die im Jahr 1055 gegründete Abtei Tihany mit ihren zwei Barocktürmen. Die Gründungsurkunde des Klosters nennt einige ungarische Städte das erste Mal. Historisch interessant ist ebenfalls auch die Altstadt, die zur Zeit der Türkenkriege zu einer Festung ausgebaut wurde. Genießen sie das historische Ambiente des Balatons mit einem mediterranen Flair.