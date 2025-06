V4-Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung für Ungarn

Die Zusammenarbeit der Visegrád-Gruppe sei für Ungarn „von grundlegender Bedeutung“, erklärte die Regierungssprecherin am Freitag bei der Vorstellung des Programms des 12. VéNégy-Festivals und Theatertreffens – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Veranstaltung, die vom 2. bis 5. Juli in Nagymaros nördlich von Budapest stattfindet, bietet „Begegnungen mit Kultur, Kunst, Musik, Sport, Gastronomie und vor allem miteinander”, erklärte Eszter Vitályos, die auch Schirmherrin des Festivals ist, auf einer Pressekonferenz. Vitályos stellte die Familien- und Sportprogramme des Festivals vor und erklärte, dass die Festivalbesucher unter anderem an Bastelaktivitäten, Brettspielen, einem interaktiven Zirkus, Animationsaktivitäten und Puppentheatervorstellungen teilnehmen können. Sportbegeisterte können Fußball, Badminton, Tischtennis, Beachvolleyball und Tischfußball spielen, mit Saugnapfpfeilen schießen, Kanu fahren und an verschiedenen geführten Touren teilnehmen, sagte sie. Vitályos sagte, die V4 sei für Ungarn „von grundlegender Bedeutung“, „weil wir an die regionale Zusammenarbeit und die Stärke der Völker Mitteleuropas glauben“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Abgeordnete Bence Rétvári, ein weiterer Hauptförderer, sagte, das Festival werde die Kulturen der vier Länder präsentieren und die Festivalbesucher könnten auch Virtual-Reality-Präsentationen, Theateraufführungen und Konzerte erleben. Theaterregisseur Domokos Kis sagte, einer der neuen Veranstaltungsorte des Festivals werde ein Tunnel unter der Donau sein, der Nagymaros und Visegrád verbindet.