Beginn der Weizenernte in Ungarn

Weizen gehört mit Mais, Reis und Gerste zu den wichtigsten Getreidearten der Welt. Er gilt als Grundnahrungsmittel, wird aber auch als Futtermittel in der Viehhaltung eingesetzt. Die wichtigsten Erzeugerregionen im Jahr 2024/25 sind China, die Europäische Union und Indien. Die weltweite Weizenernte 2024/25 wird auf fast 800 Millionen Tonnen geschätzt und liegt damit mehr als 10 Millionen Tonnen über der Ernte von 2023/24. Dies ist der Prognose des Instituts für Agrarwirtschaft (Agrárközgazdasági Intézet) zufolge eine neuerliche Rekordmenge.

In Ungarn lag die Weizenernte 2024 mit 5,3 Millionen Tonnen um 10 % und die Erntefläche um 12,5 % niedriger als im Vorjahr. Für 2025 wird hierzulande eine durchschnittliche Weizenernte erwartet. Nach zwei schwachen Jahren aufgrund von Wetterextremen könnten die Erträge um etwa 7 % bis 10 % steigen. Aktuelle Prognosen deuten auf eine Erholung der Erträge hin, hinsichtlich der Qualität gibt es jedoch Bedenken. Die größten Weizenflächen des Landes liegen in den Komitaten Békés und Jász-Nagykun-Szolnok. Auf das Komitat Békés entfielen im letzten Jahr fast 11 % der Gesamternte des Landes, auf das Komitat Jász-Nagykun-Szolnok 9,8 %. Die höchsten Hektarerträge wurden im Komitat Baranya mit 7,2 t, Fejér mit 6,8 t und Tolna mit 6,3 t erzielt, während die niedrigsten Erträge in Csongrád-Csanád mit 4,9 t, Veszprém mit 5 t und Szabolcs-Szatmár-Bereg mit 5,1 t registriert wurden.

In Ungarn markiert seit dem Mittelalter der 2. Juli, der Tag Mariä Heimsuchung, den Beginn der Weizenernte. Dieser Tag war und ist kein offizieller Feiertag, er wurde symbolisch als Beginn der Ernte angesehen und gibt auch heute noch eine gewisse Orientierung. In der Umgebung von Szeged beispielsweise nimmt die Hausherrin eine Sichel und macht ein paar Schnitte auf dem Weizenfeld.