Basalt-Tage in Badacsonytördemic vom 4. bis 6. Juli

Vom 4. bis 6. Juli finden in Badacsonytördemic im Komitat Veszprém die Basalt-Tage statt, ein von der Gemeinde organisiertes Festival mit Theateraufführungen, Konzerten, Ausstellungen, Familien- und Gastronomieprogrammen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren an die Nachrichtenagentur MTI vom Dienstag wird das Körúti Theater am Eröffnungsabend (Freitagabend) die Musikkomödie Meseautó aufführen. Am Samstagvormittag erwartet Familien die neue interaktive Musikaufführung „Galiba, az éneklő liba” (Galiba, die singende Gans) des Napraforgó Meseszínház, und am Abend ist Eszter Tóths Soloprojekt LAYRA zu hören. Eszter Tóth spielt Zither, Gitarre, Mandoline und andere Instrumente, als Gastkünstler begleitet sie Dávid Öllős. Den Abschluss des Tages bilden Konzerte mit Zigeuner- und Volksmusik von Fláre Beás und dem Herpenyő Zenekar.

Am letzten Tag des Festivals, am Sonntagnachmittag, wird Edina Tallérs Monodrama „Csak tenyérnyi vér“ (Nur eine Handvoll Blut) nach Dostojewskis Erzählung „Die sanfte Frau“ im Keller der Pfarrei aufgeführt, gefolgt von einem Gespräch mit den Künstlern. Der Schauspieler des Stücks ist Csaba Gerner, der Regisseur Viktor Balázs. Am Abend schließt das Festival mit einem Akustikkonzert des Minimyst Duos – István Mészáros und Dávid Öllős. Während der Bazalt-Tage erwarten die Interessierten tagsüber geführte Geotouren, Yoga in der Natur, Kunstausstellungen, ein Handwerks- und Erzeugermarkt, Weinverkostungen und gastronomische Spezialitäten, heißt es in der Mitteilung.