Eszter Vitályos: Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Ungarns

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Ungarns und sichert derzeit mehr als 400.000 Familien in Ungarn ein stabiles Einkommen, erklärte die Regierungssprecherin am Mittwoch in Sajóbábony im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén anlässlich der Einweihung des Bábony-Aussichtsturms und des dazugehörigen Lehrpfads – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Eszter Vitályos teilte mit, dass die neuesten statistischen Daten zeigen, dass im Mai mehr als 1,7 Millionen Gäste nach Ungarn kamen, 3,5 Prozent mehr als im Mai letzten Jahres. Sie erklärte, die Regierung arbeite kontinuierlich daran, immer mehr ausländische Gäste anzulocken, damit ungarische Familien mehr Geld für Reisen und Freizeitaktivitäten ausgeben können. Sie fügte hinzu, dass es das Ziel der Regierung sei, die Dynamik und Wettbewerbsfähigkeit des Sektors langfristig zu erhalten und weiter zu stärken, weshalb sie neue, gezielte Kreditkonstruktionen für den Tourismussektor schaffe. Sie wies darauf hin, dass die äußerst günstigen Angebote voraussichtlich im Herbst verfügbar sein werden. Die Regierungssprecherin sagte über die Investition, dass sie im Rahmen des TOP-Plus-Programms mit 63,5 Millionen Forint „in einer einzigartigen natürlichen Umgebung an einem der schönsten Orte des Landes” realisiert wurde. Sie fügte hinzu, dass es am wichtigsten sei, dass Familien zu Fuß oder mit dem Fahrrad hierherkommen, um sich in Ruhe zu erholen und die besondere Harmonie der Landschaft zu bewundern. „Ich wünsche mir, dass dieser Aussichtsturm dem Wichtigsten dient: unseren Familien, unseren Gemeinschaften, ihrer Erholung und ihrem Auftanken”, fügte Eszter Vitályos hinzu.