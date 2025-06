Online-Supermarkt erweitert Liefergebiet

Kifli.hu ist ein führender Online-Supermarkt in Ungarn, der 2019 als Tochtergesellschaft des tschechischen Unternehmens rohlik.cz gegründet wurde. Der Name „Kifli“ bezieht sich dabei auf das traditionelle ungarische Hörnchen, das auch im Logo des Unternehmens abgebildet ist.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Kifli.hu bietet eine breite Palette von mehr als 12 Tausend Produkten an, von Lebensmitteln über Haushaltswaren bis hin zu Drogerieartikeln. Der Fokus liegt auf hochwertigen und nachhaltigen Produkten, die oft auch von lokalen Produzenten kommen. Im März 2025 erweiterte Kifli.hu sein Sortiment durch eine exklusive Partnerschaft mit der britischen Marke Marks & Spencer. Kunden können nun über 500 Produkte dieser Marke erwerben, darunter Snacks, Tees, Kekse und Süßwaren sowie gesunde Lebensmittel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Kifli.hu zeichnet sich durch einen schnellen Lieferservice aus und verfolgt eine nachhaltige Geschäftspolitik, indem es recycelbare Verpackungen verwendet und umweltfreundliche Lieferoptionen anbietet. Kifli.hu bietet eine benutzerfreundliche App an, die es Kunden ermöglicht, ihre Einkäufe bequem von unterwegs zu tätigen. In einer Pressemitteilung gab das Unternehmen kürzlich bekannt, dass es sein Liefergebiet erweitert. Seit dem 2. Juni wird in neue Orte rund um den Balaton, in weitere Orte um Székesfehérvár und Budapest bzw. von Budapest bis Kecskemét ausgeliefert. Insgesamt betrifft die Erweiterung 40 neue Ortschaften und fast eine Viertelmillion Menschen. Zusätzlich zu den neuen Gebieten verlängerte das Unternehmen das Zeitfenster der Auslieferungen in den bereits bedienten Regionen Balaton, Komitat Fejér und Komitat Veszprém auf täglich 8 Uhr bis 21 Uhr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Einzelheiten zu den Lieferungen, die Liste der verfügbaren Standorte und die Bedingungen für Bestellungen unter: https://www.kifli.hu/targy/kiszallitasi-teruletek