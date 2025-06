Unternehmen beantragen 31 Mrd. HUF an Subventionen zur Verbesserung der Fernwärmeversorgung

Bislang haben sich dreißig Unternehmen im Rahmen eines Programms zur Förderung der Fernwärmeversorgung um staatliche Subventionen in Höhe von 31 Mrd. HUF aus einem Gesamtbudget von 45 Mrd. HUF beworben, teilte das Energieministerium in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Finanzierung dient der Verbesserung der Infrastruktur von Wärmeversorgern, um deren Effizienz zu steigern. Antragsteller können Fördermittel in Höhe von 20 Mio. HUF bis 1,5 Mrd. HUF erhalten. Die aktuelle Antragsrunde läuft bis Ende Juli, danach folgen vier weitere. Das Programm ist Teil des „Jedlik Ányos Programms”, das Fernwärmeunternehmen außerdem mit 51 Mrd. HUF bei der Umstellung ihrer Produktion auf erneuerbare Energien unterstützt.