NAV: Fahrer mit Tausenden geschmuggelten Zigaretten erwischt

Ein Fahrer mit Tausenden geschmuggelten Zigaretten wurde während eines Lkw-Fahrverbots erwischt, teilte die Nationale Steuer- und Zollbehörde (NAV) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge hielten Finanzbeamte während der Verkehrsbeschränkung für Schwerlastfahrzeuge einen Lkw mit ungarischem Kennzeichen auf der Autobahn M3 an, kontrollierten ihn an der Raststätte Rekettyés und fanden in der Fahrerkabine 2560 Schachteln Zigaretten ohne ungarische Steuermarken. Nach Angaben der NAV gab der 33-jährige Mann an, die Tabakwaren auf einem Markt in Szabolcs-Szatmár-Bereg von einem Unbekannten gekauft zu haben, um sie am Ende der Fahrt mit etwas Gewinn weiterzuverkaufen. Die Finanzbeamten beschlagnahmten die Zigaretten im Wert von mehr als 6 Millionen Forint und leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Verbrauchsteuergesetz und wegen Steuerbetrugs ein. Der Mann muss mit einer Geldstrafe von bis zu acht Millionen Forint rechnen. Außerdem wurde wegen Verstoßes gegen das Lkw-Fahrverbot ein separates Verwaltungsverfahren eingeleitet, in dem ihm eine Geldstrafe in Höhe von mehreren hunderttausend Forint droht, hieß es.