Über 21.000 Haushalte erhalten Subventionen für Solarmodule

Mehr als 21.000 Hausbesitzer haben im Durchschnitt 4,1 Millionen Forint an Subventionen für Investitionen in Solarmodule und Batteriespeicher erhalten, teilte das Energieministerium am Mittwoch in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Auswertung der Anträge im Rahmen des Programms steht kurz vor dem Abschluss. Mehr als 600 Bauunternehmen seien landesweit an den Entwicklungen beteiligt gewesen, so das Ministerium. Infolge des Programms wird die Zahl der Solaranlagen für Privathaushalte in Ungarn in wenigen Monaten 300.000 überschreiten. Diese haben eine installierte Kapazität von fast 2.700 MW, was bereits mehr als ein Drittel der gesamten Photovoltaik-Kapazität des Landes ausmacht, fügte es hinzu. Im Rahmen des einjährigen Programms können Haushalte eine Förderung von bis zu 5 Millionen Forint beantragen, die zwei Drittel der Investitionskosten abdeckt.