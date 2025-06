Mehr als 400 Kinder können im Ferienlager der Katholischen Caritas in Balatonakali Urlaub machen, sagte Richard Zagyva, Direktor der Organisation, am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur MTI und wies darauf hin, dass landesweit etwa 4000 Kindern ein Urlaub ermöglicht werde.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der nationale Direktor der Katholischen Caritas gab bei der Eröffnung des Programms „Vár a nyár!” (Warte auf den Sommer!) in Balatonakali bekannt, dass neben dem bis Ende August dauernden Ferienlager in Balatonakali auch Diözesan- und Pfarr-Caritasgruppen landesweit Ferienlager mit Übernachtung oder Tagesbetreuung organisieren. An den Caritas-Camps nehmen auch mehr als hundert Jugendliche aus dem Ausland teil, fügte er hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Balatonakali erwarten die Camper kulturelle Programme und Förderaktivitäten, zählte Richárd Zagyva auf und berichtete dann, dass auf dem Gelände des Camps für diesen Sommer aus eigenen Mitteln Verbesserungen im Wert von fast 50 Millionen Forint durchgeführt wurden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die größte Investition sei dabei der aus dem ehemaligen Warmhaltküchengebäude entstandene 60 und 80 Quadratmeter große Veranstaltungssaal, betonte er. Richárd Zagyva erwähnte auch, dass Klaus Höhn, der deutsche Botschafter der Caritas, an ihrer Veranstaltung teilgenommen und eine Spende in Höhe von zwei Millionen Forint überreicht habe. Die Camper in Balatonakali wurden auch von Szabolcs Benedek Fekete, dem Vorsitzenden der katholischen Caritas, begrüßt, der sie bat, während ihres Urlaubs aufeinander zu achten.