Füred Art Week präsentiert auch Werke ungarischer Maler und Art-Deco-Möbel

Werke von Gyula Batthyány, János Vaszary, Vilmos Aba-Novák, János Fajó, Béla Kádár und Dóra Maurer, ein hundert Jahre altes Art-Deco-Möbelstück sowie eine von James Cameron inspirierte Rolex-Uhr sind vom 18. bis 20. Juli im Kongresszentrum von Balatonfüred im Angebot der zweiten Füred Art Week (FAW) zu sehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Laut einer Mitteilung der Organisatoren an die Nachrichtenagentur MTI werden 23 Galerien und Auktionshäuser an der Veranstaltung teilnehmen. Unter ihnen präsentiert die Orgona 22 Galerie mehrere Gemälde von Béla Kádár: „Im Zirkus”, „Drei Frauen am Tisch” und „Blumenstillleben mit Früchten”. Am Stand der Nemes Galerie sind auch so legendäre Künstler wie János Mattis Teutsch mit seinen lebhaften Farben und Formen, Gyula Batthyány, der großzügige Eleganz und Theatralik verbindet, sowie der stets beliebte János Vaszary vertreten. Darüber hinaus können die Besucher auch Werke von Vilmos Aba-Novák und Dóra Maurer, einer der derzeit gefragtesten ungarischen Künstlerinnen, bewundern.