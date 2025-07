Ingatlan.com: Otthon Start-Programm könnte auch auf dem Arbeitsmarkt Veränderungen bewirken

Das Otthon Start-Programm, das den Kauf einer ersten Wohnung fördert, könnte auch auf dem Arbeitsmarkt Veränderungen bewirken, da nach seinem Start die bereits jetzt verfügbare Wohnbeihilfe in Höhe von 150.000 Forint an Wert gewinnen könnte, wie aus einer Zusammenstellung von ingatlan.com vom Dienstag hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Immobilienportal wies darauf hin, dass zwar das bestehende Gehalt nicht durch Wohngeld ersetzt werden kann, dies jedoch bei einer Gehaltserhöhung eine Lösung darstellen kann. Wenn jemand an seinem Arbeitsplatz eine neue Position übernimmt, kann ein Teil seines bestehenden Gehalts durch Wohngeld ersetzt werden. Auch junge Menschen können die Beihilfe in ihr Gehalt einbauen, wenn sie den Arbeitsplatz wechseln. Die Wohnbeihilfe von maximal 150.000 Forint kann günstige Bedingungen für junge Menschen bis 35 Jahre schaffen, die den Kauf ihrer ersten Wohnung planen. Die Beihilfe ist sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer vorteilhaft, trat jedoch erst im Dezember letzten Jahres in Kraft und wird daher noch nicht in großem Umfang angewendet.

Wenn die Arbeitgeber 10 Prozent mehr als die ursprünglich geplante Lohnerhöhung in Form von Wohnbeihilfen zahlen, sinken ihre Lohnkosten dennoch um 25 Prozent gegenüber dem ursprünglichen Stand. Denn die Wohnbeihilfe wird als Lohnnebenleistung auf der Arbeitgeberseite zu günstigen Bedingungen besteuert und ist für die Arbeitnehmer steuerfrei, erklärte László Balogh, leitender Wirtschaftsexperte bei ingatlan.com.

Er fügte hinzu, dass Arbeitgeber, die jungen Menschen, die den Kauf ihrer ersten Wohnung planen, keine Wohnbeihilfe gewähren, einen Wettbewerbsnachteil erleiden könnten. Die Beihilfe kann nur an Personen unter 35 Jahren gewährt werden, aber selbst dann betrifft sie laut den Daten des KSH für das erste Quartal dieses Jahres 1,2 Millionen Arbeitnehmer, also jeden vierten Beschäftigten. Nach den Erwartungen von ingatlan.com könnten in den zwölf Monaten ab September mindestens 60.000 bis 70.000 junge Menschen den Kauf ihrer ersten Wohnung in Angriff nehmen. Nach Angaben des KSH tätigten die 18- bis 35-Jährigen zwischen 2020 und 2023 jährlich 30.000 bis 43.000 Immobilienkäufe, was sich mit der Rückkehr der Erstkäufer, die in den letzten zehn Jahren vom Wohnungsmarkt verdrängt wurden, verdoppeln könnte.

Das Immobilienportal erinnerte daran, dass laut Daten des KSH im ersten Quartal dieses Jahres das durchschnittliche Nettoeinkommen der 20- bis 29-Jährigen bei 415.000 Forint und das der 30- bis 39-Jährigen bei 489.000 Forint lag. Mit einem solchen Gehalt kann man nach den aktuellen Regeln zur Schuldenbremse durchschnittlich einen Kredit in Höhe von 40,8 bis 50 Millionen HUF aufnehmen. Unter Berücksichtigung der im Programm vorgeschriebenen Eigenkapitalquote von 10 Prozent können mit den Durchschnittsgehältern der jüngeren Altersgruppe Immobilien im Wert von 44,8 bis 55,6 Millionen Forint finanziert werden, was in Budapest bereits für eine 34 bis 43 Quadratmeter große Einzimmerwohnung reicht. Der maximale Kreditbetrag von 50 Millionen Forint im Rahmen des Otthon Start-Programms kann voraussichtlich mit einem Nettoeinkommen von 476.000 Forint pro Monat in Anspruch genommen werden, was unter dem durchschnittlichen Nettomonatsgehalt der 30- bis 39-Jährigen liegt.

Da mit dem durchschnittlichen Nettogehalt der jüngeren Generation fast der gesamte Kreditrahmen ausgeschöpft werden kann, wird der Eigenanteil für diejenigen, die in den Wohnungsmarkt einsteigen, den größten Engpass darstellen. Hier können Eltern ihren Kindern jedoch auch dann helfen, wenn sie nicht über Bargeld, sondern nur über Immobilienbesitz verfügen. Denn als zusätzliche Sicherheit kann auch die Immobilie der Eltern in das Kreditgeschäft einbezogen werden, wodurch der Eigenanteil auf ein Minimum reduziert werden kann, wie ingatlan.com in seiner Mitteilung hervorhob.