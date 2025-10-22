Budapest Design Week: Mehr als 26.000 Besucher kamen zu der Veranstaltung

Mit mehr als 200 Programmpunkten in zehn Städten und über 26.000 Besuchern ging die diesjährige Budapest Design Week (BDW), Ungarns größte Veranstaltungsreihe im Bereich Design, zu Ende – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die zwischen dem 8. und 19. Oktober stattgefundenen Veranstaltungen deckten das gesamte Spektrum des Designs ab, von der Objektkultur über digitale Innovationen bis hin zu bildender und industrieller Kunst. Die Veranstaltung hat erneut gezeigt, dass die ungarische Kreativität sowohl auf Traditionen als auch auf die Zukunft baut und nicht nur das ungarische Publikum, sondern auch die internationale Fachwelt anspricht. Die zentrale Veranstaltung der Designwoche, die Ausstellung 360 Design Budapest, zog ebenfalls eine Rekordzahl von Besuchern an, teilte der Veranstalter Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

„Die Kreativbranche schafft heute nicht nur kulturelle Werte, sondern ist auch zu einer wirtschaftlichen Triebkraft geworden: Design und Innovation tragen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Stärkung der Exportfähigkeit und zur Erneuerung von Unternehmen bei. Die Budapest Design Week steht für diesen Geist: Sie ist gleichzeitig eine gemeinschaftliche und wirtschaftliche Plattform, die aus der ungarischen Kreativität regionalen Wert schafft. Es war ein erhebendes Gefühl zu sehen, dass landesweit bei zweihundert Programmen ein gemeinsames Ziel im Vordergrund stand: die Einzigartigkeit des ungarischen Designs zu zeigen. Mit ihrem landesweiten Charakter beweist die Budapest Design Week, dass Ungarn auch in der Kreativwirtschaft zu einem regionalen Zentrum werden kann“, zitierte die Mitteilung Zsófia Jakab, Ministerialbeauftragte für die Entwicklung der Kreativwirtschaft und die Koordinierung des Sektors sowie Geschäftsführerin der MDDÜ.

Die Budapest Design Week wurde auch in diesem Jahr wieder mit landesweiter Beteiligung realisiert: Neben der Hauptstadt schlossen sich auch Pécs, Sopron, Debrecen, Győr, Kecskemét, Veszprém, Szentendre, Tata und Balatonfüred der Veranstaltungsreihe an. Wie berichtet wurde, war die Veranstaltung, an der mehr als hundert Organisationen – darunter Galerien, Hochschulen und Berufsbildungseinrichtungen, Kulturinstitutionen und Berufsverbände – teilnahmen, ein Fest der Kreativität, der Zusammenarbeit und des Wissensaustauschs.

Die nationale Programmstruktur umfasste mehr als 130 Veranstaltungen in Budapest und etwa siebzig außerhalb der Hauptstadt – vierzig Ausstellungen und Workshops, sechzig Einzelprogramme, interaktive Erlebnisse, Installationen, Pop-up-Veranstaltungen sowie zwanzig Fachgespräche. Die Besucher konnten an verschiedenen Orten in den Städten, in Designstudios, Kulturzentren und auf Messen die Werke einheimischer und regionaler Künstler bewundern. Auf der Website von 360 Design Budapest ist eine 3D-Version der Ausstellung online verfügbar, sodass Besucher die mehr als tausend Quadratmeter große Ausstellungsfläche virtuell erkunden und die Werke der Designer hautnah erleben können.