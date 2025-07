Nachfrage auf dem Budapester Büroimmobilienmarkt sinkt im zweiten Quartal um 16 Prozent

Die Nachfrage auf dem Budapester Büroimmobilienmarkt erreichte im zweiten Quartal 119.975 m², was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wie aus einem Bericht des Budapest Research Forum (BRF) hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Neue Mietverträge machten 40 % der Vermietungsleistung aus, während Vertragsverlängerungen 39 % ausmachten. Erweiterungen machten 2 % der Gesamtnachfrage aus. Die Leerstandsquote auf dem Markt lag bei 12,8 %, was einem Rückgang von 1,29 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und 1,18 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Im vierten Quartal gab es in Budapest 4.426.050 m² moderne Bürofläche, was dem Niveau des Vorquartals entspricht. Mitglieder des BRF sind CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, ESTON International, iO Partners und Robertson Hungary.