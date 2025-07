18. Ördögkatlan Festival in der Region Villány

Das Ördögkatlan Festival (wörtlich „Teufelskessel“) ist ein einzigartiges, fünftägiges interdisziplinäres Kunst- und Kulturfestival in der Region Süd-Baranya. Seit seiner Gründung 2008 hat es sich zu einer beliebten Mischung aus Theater, Musik, Tanz, Literatur, bildender Kunst, Film und Volkskultur entwickelt.

Das beliebte „Ördögkatlan Festival – Teufelskessel Festival” findet vom 29. Juli bis 2. August in mehreren Orten der Weinregion Villány statt. Das Festival hat sich seit 2008 zu einem einzigartigen, fünftägigen Kunst- und Kulturfestival entwickelt. Die Besucher sind eingeladen, eine Vielzahl von Programmen, feine Weine und gutes Essen zu genießen. Sie erwarten in Beremend, Nagyharsány, Kisharsány, Palkonya, im Szoborpark, sowie in den bekannten Weingütern Mokos und Vylyan Theatervorstellungen, Tanzaufführungen, Konzerte, Ausstellungen, Filmvorführungen, Workshops und vieles mehr – https://ordogkatlan.hu.

Die sogenannte Mokos-Splash-Tour beispielsweise führt durch Palkonya zu den verborgenen Schätzen der Gemeinde. Im Mokos Keller kann man sich auch täglich zwischen 15 und 17 Uhr am Eheschließungspoint das Ja-Wort für immer oder nur für die Zeit des Festivals geben – https://mokos.hu/de/ordogkatlan-fesztival-palkonya-2025/. Seien Sie Teil des charmanten, kunstvoll gemischten Festivals und lassen Sie sich von der tollen Stimmung anstecken.