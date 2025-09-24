Budapest Airport bricht Passagierrekord im August

Im achten Monat des Jahres überschritt die Zahl der Passagiere 1,9 Millionen, und das Luftfrachtvolumen stieg am Liszt Ferenc Flughafen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 35 Prozent – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Der Flughafen der ungarischen Hauptstadt verzeichnete im August eine Rekordzahl von 1,9 Millionen Passagieren, was einem Anstieg von 7,7 Prozent gegenüber dem achten Monat des Vorjahres entspricht. In den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden insgesamt rund 12,82 Millionen Passagiere am Budapester Flughafen abgefertigt, was einem Anstieg von rund 12,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, schreibt Airportal und merkt an, dass der Betreiber bislang noch keine genauen Zahlen veröffentlicht hat.

Im August erreichte das Luftfrachtvolumen des Flughafens Budapest 35.032 Tonnen, was einem Anstieg von 9.179 Tonnen oder 35,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In den ersten acht Monaten des Jahres wurden insgesamt 270.775 Tonnen Fracht umgeschlagen, was einem Anstieg von 85.941 Tonnen oder 46,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Frachtvolumen der letzten zwölf Monate (September 2024 – August 2025, rollierende Daten) erreichte 385.584 Tonnen. In den veröffentlichten Daten berücksichtigt der Betreiber auch die Menge der Güter, die mit speziellen Straßenfahrzeugen (sogenannten Luftfracht-Lkw) zwischen den Flughäfen für Fluggesellschaften transportiert wurden.