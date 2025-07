Laut dem neuen Haushaltsentwurf wird Brüssel das Schulmilch- und Schulobstprogramm nur dann unterstützen, wenn Ungarn sich den Ländern anschließt, die Genderpropaganda, Migration und Krieg befürworten, teilte István Nagy laut einer Erklärung des Landwirtschaftsministeriums (AM) vom Dienstag mit, der dies für empörend hält und betonte: „Wir lassen uns nicht erpressen, für uns stehen die Interessen der ungarischen Kinder immer an erster Stelle” – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Minister hält den neuen EU-Haushaltsvorschlag der Europäischen Kommission, der die Finanzmittel für Agrarsubventionen an diese Rechtsstaatlichkeitsbedingungen knüpft, für empörend, inakzeptabel und gefährlich für die Ernährungssicherheit. Damit würde Brüssel erneut die sichere Lebensmittelversorgung und das Brot der Ungarn aufgrund von Meinungsverschiedenheiten in Fragen der Migration, der Geschlechtergleichstellung oder des Krieges gefährden, betonte er. Er betonte, dass es besonders ärgerlich sei, dass diese Rechtsstaatlichkeitsbedingungen auch für die Schulobst- und Schulmilchprogramme gelten sollen. Damit würde Brüssel die Mittel für Programme, die Grundschülern gesunde Lebensmittel wie Milch und Obst zur Verfügung stellen, an die Aufnahme von Migranten und die Verbreitung der Gender-Ideologie in Schulen knüpfen. Das ist empörend, Hände weg von unseren Kindern! Wir lassen uns nicht erpressen, für uns stehen die ungarischen Kinder an erster Stelle, und wir werden weiterhin Nein sagen zu Migration, „Gender“ und Krieg, fügte er hinzu.

Dies ist nicht die erste Maßnahme Brüssels, die die Ernährungssicherheit gefährdet. Letzte Woche wurde der Entwurf des EU-Haushaltsplans der Europäischen Kommission veröffentlicht, der Ukraine-freundlich ist. Denn er würde einen erheblichen Betrag aus den Agrarsubventionen abziehen und das Geld der Landwirte in die Ukraine bringen. Darüber hinaus öffnet Brüssel die Türen für den Import ukrainischer Agrarprodukte in die EU noch weiter, was die ungarischen Landwirte ruinieren würde. Hinzu kommt das Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Mercosur, das darauf abzielt, Agrarprodukte aus Südamerika in die EU zu importieren.