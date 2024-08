Nagy: Ungarische Landwirte stehen immer an erster Stelle

Ungarn hält das Einfuhrverbot für ukrainische Agrarprodukte aufrecht, da die Interessen der ungarischen Landwirte „immer an erster Stelle stehen“, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy am Montag, als er Taras Kachka, den stellvertretenden ukrainischen Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Handel, empfing – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nagy wies darauf hin, dass Ungarn dennoch den Transit ukrainischer Produkte zu anderen Märkten auf dem Land- und Seeweg erlaube, so eine Erklärung des Ministeriums, und fügte hinzu, dass die autonomen Handelsmaßnahmen der EU bis zum 5. Juni nächsten Jahres durchgesetzt werden würden. Ungarns Hauptinteresse sei es, dass die EU Regelungen auf den Tisch lege, die die Interessen des Landes berücksichtigten, hieß es. Der Minister drückte auch die Hoffnung aus, dass der Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich mit einer „beruhigenden“ Lösung enden werde.