Mehr als fünfzig Bäder nehmen am Samstag an der „Nacht der Strände“ teil

Zum sechzehnten Mal organisiert der Ungarische Bäderverband am Samstag die „Nacht der Strände”. An der Veranstaltungsreihe nehmen in diesem Jahr 51 Bäder aus allen Teilen des Landes teil, darunter Zalakaros, Igal und Marcali in der Nähe des Balatons. Die ungarischen Strände bereiten sich jedes Jahr mit vielfältigen Programmen auf die Saison vor, zu denen auch der Ungarische Bäderverband mit landesweiten Initiativen beiträgt, wie beispielsweise der „Nacht der Strände“, bei der Liebhaber des nächtlichen Badens mit hochwertigen Programmen erwartet werden, heißt es in einer Mitteilung des Bäderverbands an die Nachrichtenagentur MTI.

An mehr als fünfzig Orten im ganzen Land – darunter das Heil- und Strandbad Harkány, das Burgbad Gyula, der Aquaticum-Strand Debrecen und das Heilbad Hagymatikum Makó – können Interessierte aus einer Vielzahl von Programmen wählen. Mit Blick auf Familien und Kinder werden bereits tagsüber Programme organisiert, darunter Schminken, Animationsprogramme, Beachvolleyball und Aquafitness. Die Teilnehmer erwarten Strand-, Pool-, Cocktail-, Luftballon- und Schaumpartys sowie Musik- und Tanzprogramme.

Neben Konzerten und DJs erwarten die Badegäste in Berettyóújfalu, Debrecen und Miskolc Schaumpartys, in Marcali ein Schönheitswettbewerb, in Leányfalu ein Zumba-Abend, in Zalakaros ein Klavierabend, in Igal eine Karibik-Show und in Ráckeve ein thematischer Japan-Tag.

Die an der Aktion „Nacht der Strände” teilnehmenden Bäder legen ihre Öffnungszeiten für diesen Tag selbst fest. Die meisten Strände sind an diesem Tag bis Mitternacht geöffnet, aber es gibt auch Orte, an denen die Programme bis 1 oder 2 Uhr morgens dauern. An mehreren Orten bieten die Bäder den Besuchern der Nachtstrände Ermäßigungen an.

Die vollständige Liste der an der Aktion teilnehmenden Bäder finden Sie unter https://www.furdoszovetseg.hu.