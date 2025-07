Wasserstand des Balatons beträgt 88 Zentimeter, die Wassertemperatur 24 Grad

Der durchschnittliche Wasserstand des Balatons ist in den letzten zwei Wochen um 4 Zentimeter und seit gestern um 1 Zentimeter gesunken und beträgt derzeit 88 Zentimeter – laut Angaben der Wasserwirtschaft. Am frühen Morgen des 23. Juli betrug die Wassertemperatur bei Siófok 24 Grad Celsius. In der Urlaubsregion liegt die höchste Tagestemperatur heute bei etwa 31 Grad, am späten Abend sind Werte um 23 bis 24 Grad zu erwarten – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Laut der regionalen Tagesvorhersage von met.hu wird es am Mittwoch am Balaton einen mäßigen (10-20 km/h) Nord-Nordostwind geben, der vormittags lebhaft (25-35 km/h) sein wird und morgens stellenweise auch starke Windböen (35-40 km/h) mit sich bringen kann. In den Mittagsstunden lassen die starken Windböen nach, und ab dem frühen Nachmittag bestimmen zunehmend lokale Einflüsse die Windverhältnisse. Es weht ein Wind vom See in Richtung Ufer (5-20 km/h), der in der Nähe des Südufers zeitweise etwas stärker sein kann (~25 km/h). Anfangs kann es im Westen noch bewölkt sein, aber im Laufe des Vormittags nimmt auch dort die Bewölkung ab. Es wird mehrere Stunden Sonnenschein mit zeitweise zunehmender Quellbewölkung geben. Die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen ist gering.