Wichtiger Meilenstein für den Generationswechsel in der ungarischen Landwirtschaft

Der Generationswechsel in der ungarischen Landwirtschaft ist sowohl für die Zukunft der heimischen Agrarwirtschaft als auch für die künftige Sicherung der Selbstversorgung unseres Landes mit Lebensmitteln von großer Bedeutung, schrieb das Landwirtschaftsministerium (AM) in einer Mitteilung, die es am Sonntag an die Nachrichtenagentur MTI übermittelte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Landwirtschaftsministerium betrachtet daher die Förderung der Verjüngung der ungarischen Landwirtschaft als vorrangiges Anliegen, weshalb mehrere Elemente des Fördersystems zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Eines davon ist die jetzt veröffentlichte Ausschreibung mit dem Titel „Förderung der Zusammenarbeit bei der Betriebsübergabe”, die mit einem Gesamtbudget von 10 Milliarden Forint nicht rückzahlbare Beihilfen anbietet. Der Generationswechsel in diesem Sektor wird gefördert, wenn Betriebe von Landwirten, die kurz vor dem Rentenalter stehen oder dieses bereits erreicht haben, von jüngeren Landwirten übernommen werden. Die im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik aus Mitteln der Europäischen Union kofinanzierte Ausschreibung soll diese Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Landwirten fördern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der Grundlage der Ausschreibung kann jede natürliche Person, die einen Betrieb gemäß dem Gesetz über die Übertragung von landwirtschaftlichen Betrieben überträgt, eine Förderung erhalten, wenn sie den Übernehmer während der vorgeschriebenen Mentoring-Phase dabei unterstützt, die für den weiteren Betrieb des Unternehmens erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, und über einen Betriebsumfang von mindestens 10.000 Euro STÉ (Standard Produktionswert) Betriebsgröße oder einen Umsatz von mindestens 10.000 Euro hat und das Rentenalter erreicht hat oder zum Zeitpunkt des Abschlusses der mit Hilfe der Förderung durchgeführten Maßnahme erreichen wird. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Antragsteller über eine in der Ausschreibung festgelegte Absichtserklärung zur Betriebsübergabe verfügt, die als Anlage zum Förderantrag eingereicht werden muss.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Ausschreibung unterstützt den Abschluss eines Vertrags über die Übertragung des Betriebs mit dem Übernehmer, die Übertragung des Betriebs, die Durchführung der Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Bewirtschaftung durch den Übergeber sowie die Erfüllung der in der Ausschreibung festgelegten Verpflichtungen. Landwirte, die ihren Betrieb übertragen, können im Antragszeitraum, der am 28. August 2025 beginnt, je nach Größe ihres landwirtschaftlichen Betriebs oder ihrem Umsatz eine Förderung zwischen 4 und 20 Millionen Forint beantragen. Alle relevanten Dokumente zur Ausschreibung sind auf der thematischen Website des Landwirtschaftsministeriums unter https://kap.gov.hu/ verfügbar, teilte das Ministerium mit.