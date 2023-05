Nagy erörtert Stärkung der Beziehungen zwischen Ungarn und den USA in der Landwirtschaft

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wettbewerbsfähigkeit, Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Nachhaltigkeit sei der Schlüssel zum langfristigen Erfolg und zur Nachhaltigkeit der ungarischen Landwirtschaft, sagte Landwirtschaftsminister István Nagy bei einem Treffen mit dem Abgeordneten Glenn Thompson aus Pennsylvania, dem republikanischen Vorsitzenden des Landwirtschaftsausschusses des US-Kongresses in Washington, D.C. – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Extreme Wetterbedingungen haben Ungarn vor Herausforderungen gestellt, die wir nicht allein lösen können, und wir zählen auf Verbündete wie die USA“, zitierte das Ministerium Nagy. „Um die Auswirkungen des Klimawandels zu bewältigen und die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen, sei Präzisionstechnologie unausweichlich. Die ständigen Veränderungen [des Klimas] machen es unmöglich, das Land so zu bewirtschaften, wie es unsere Vorfahren getan haben. Die Schuld für den Klimawandel kann nicht bei den Landwirten gesucht werden. Wir brauchen Verbündete und Freunde, um sie zu schützen. Wir können die Lebensmittelversorgung nicht gefährden, aber wir müssen unseren Enkeln eine lebenswerte Umwelt sichern“, sagte er.

Die ungarische Landwirtschaft befinde sich in einem grundlegenden Wandel, und die USA hätten die Modernisierung der ungarischen Landwirtschaft schon früher unterstützt, sagte er. Die Landwirtschaft müsse für junge Menschen attraktiv gemacht werden, und das Erlernen von Technologien aus Übersee und der Aufbau internationaler Netzwerke könnten der Schlüssel zum Erfolg junger Fachkräfte sein, sagte er. Eine engere Zusammenarbeit zwischen dem ungarischen Parlament und dem Landwirtschaftsausschuss des Parlaments könnte ein wirksames Mittel sein, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Landwirtschaft und die Veränderungen in diesem Sektor zu schärfen, sagte er. Nagy lud Thompson zu einem Besuch in Ungarn ein.