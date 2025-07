Orbán: Die Zukunft „gehört Mitteleuropa“, weil es vor Migration geschützt ist

Ministerpräsident Viktor Orbán sagte, die „Zukunft gehöre Mitteleuropa“, da die Region vor Migration geschützt sei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei seiner Rede auf der 34. Bálványoser Sommeruniversität und dem Studentencamp in Băile Tușnad (Tusnádfürdő) in Rumänien am Samstag sagte Orbán, dass die westeuropäischen Länder nun „gemischte Gesellschaften mit einer wachsenden muslimischen Bevölkerung” seien und dass es „in absehbarer Zukunft eine muslimische Mehrheit in den Großstädten” geben werde. „Es wird zu einem Bevölkerungsaustausch kommen”, sagte er. Europa werde auch in den kommenden Jahren ein Migrationsziel bleiben, sagte er und fügte hinzu, dass die Hauptaufgabe des Ministerpräsidenten in zehn Jahren darin bestehen werde, „die westlichen Grenzen des Landes vor Migration zu schützen“. Er sagte, in Westeuropa seien das Christentum und ein national geprägtes Leben nie miteinander verbunden gewesen, und stellte dies Ungarn gegenüber, wo die Verfassung „die Rolle des Christentums bei der Erhaltung der Nation anerkennt“. Orbán sagte, jungen Menschen werde heute beigebracht, dass „sie als Ungarn die Aufgabe haben, das zu bewahren, was wir haben, das zu erwerben, was wir brauchen, und ‚Nein‘ zu sagen zu dem, was wir nicht brauchen“.